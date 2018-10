Caroline Costa (Incroyable talent) : La chanteuse est maman

C'est avec une joie clairement affichée que Caroline Costa, révélée lors de la troisième saison de La France a un incroyable talent, a annoncé avoir donné naissance à son premier enfant. Il s'agit d'une petite fille dont elle a dévoilé le prénom.

"L'amour à l'état pur et brut... je n'ai pas les mots... Merci mon dieu, merci la vie ! Merci @mr.w2310 d'être l'homme aussi fabuleux que tu es... ma force. 7 Octobre 2018, le premier jour du reste de nos vie... T A L I A", a commenté la jeune maman en légende d'un cliché sur lequel on peut voir les doigts de son bébé. Caroline Costa, que l'on a aussi pu voir sur scène dans la comédie musicale Robin des Bois, est en couple avec un homme prénommé Wilson. La jeune maman avait beaucoup teasé l'arrivée de bébé sur les réseaux sociaux et nul doute qu'elle dévoilera à ses fans les coulisses de la nouvelle page de sa vie qui s'écrit.