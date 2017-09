Caroline de Maigret : Ce jour où Yarol Poupaud a quitté sa copine pour elle

Caroline de Maigret dit d'elle qu'elle est "aérienne et... bordélique", de son compagnon Yarol Poupaud qu'il est "terrien et posé", deux caractères très différents qui leur permettent de tenir en équilibre depuis treize ans. Marraine de l'exposition d'Ed vander Elsken (jusqu'au 24 septembre au Jeu de paume dans le 8e arrondissement de Paris), Caroline de Maigret se confie cette semaine sur son couple dans Paris Match.

Le célèbre mannequin de 42 ans, ambassadrice de Chanel, et productrice de musique revient sur sa toute première rencontre avec Yarol Poupaud en 2004 alors qu'elle rentre à Paris après dix ans passés à New York. Séduite par l'univers mixte du guitariste de 48 ans "qui joue de la vieille soul, du delta blues et du hard-rock", la silhouette singulière d'1,79 mètre partage d'emblée avec lui les informations essentielles qu'il doit connaître à son sujet. "Je lui raconte qu'à Lower East Side, j'étais mannequin, ce qui me donnait du temps libre pour louer du matériel à des musiciens. Je lui parle aussi de mon envie de produire des groupes de rock sur le Net. Il est partant", se souvient-elle. Si le courant passe très vite entre eux, Yarol Poupaud n'est pas libre. Une situation qu'il modifie rapidement pour se rendre disponible : "À la fin d'une fête bien arrosée, Yarol me dit : 'J'ai quitté ma copine, je suis amoureux de toi.' Une déclaration tellement chic !"

Tout va très vite entre eux, l'emménagement du guitariste et grand ami de Johnny Hallyday chez Caroline de Maigret suit dans la foulée, deux ans plus tard naît leur fils Anton. Ils expriment leur passion commune pour le rock en créant le label Bonus Tracks Records, lançant de nouveaux talents que de gros labels vont très vite leur convoiter. Le couple change de voie en se focalisant ensuite sur les musiques de films et de la publicité.

Le jour où de Caroline de Maigret est à retrouver dans le magazine Paris Match en kiosques le 21 septembre 2017.