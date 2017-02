Caroline de Maigret : L'amie des Hallyday et Vanessa Paradis parle de son chéri

L'élection de Donald Trump met "en danger" les femmes du monde entier ! En France, Grazia leur donne la parole par le biais de son nouveau numéro. Caroline de Maigret pose en couverture et raconte son histoire, dont le musicien Yarol Poupaud - directeur artistique de Johnny Hallyday - fait partie intégrante...

Caroline de Maigret parle de son compagnon sans le mentionner dans sa nouvelle cover story. À la question "Le désir de séduction a-t-il changé ?", le mannequin de 41 ans, amie des Hallyday et de Vanessa Paradis, répond : "Je suis très amoureuse et je suis dans une relation depuis treize ans, donc, c'est en permanence que je dois séduire mon mec et encore plus maintenant, il ne faut jamais lâcher la garde. C'est sans doute le secret de notre longévité, on a envie de se séduire l'un l'autre tous les jours et on refuse la tiédeur." Séduire, Caroline de Maigret s'y emploie sur les photos illustrant son interview.

"Je n'aime pas forcément me voir vieillir, voir la tonicité de ma peau changer, mais c'est comme ça... Je me regardais davantage dans le miroir à 20 ans. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des discussions philosophiques, de m'occuper de mon fils", confie également l'ambassadrice de la maison Chanel et coauteur du livre How to be Parisian Wherever You Are. Caroline de Maigret est insensible à la hantise de la vieillesse dans l'industrie de la mode. Elle ajoute : "Moi, j'ai toujours l'impression d'être la nana de 30 ans."

Retrouvez l'interview de Caroline de Maigret dans Grazia, semaine du 17 au 23 février, en kiosques ce vendredi 17 février.