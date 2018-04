Caroline Flack : "Ex" du prince Harry, elle se fiance... au bout de deux mois !

Si le prince Harry a été vite en besogne avec Meghan Markle, prêt à convoler avec elle le 19 mai 2018 moins de deux ans après leur toute première rencontre, Caroline Flack, avec laquelle il eut une brève histoire en 2009, a été encore plus vite : tout juste deux mois après le début de son idylle avec son boyfriend Andrew Brady, l'animatrice anglaise de 38 ans a annoncé ses fiançailles !

"Il l'a mise à mon doigt et ça ne s'enlève pas... alors j'ai dit oui #choisirlamour", a-t-elle écrit sans équivoque dans la soirée du samedi 28 avril 2018 en révélant sur Instagram la bague en question. Beaucoup parmi son million d'abonnés n'ont pas caché leur surprise face à cette annonce si rapide, alors que sa romance avec Andrew, âgé de 27 ans soit onze de moins qu'elle, n'a commencé qu'en février et qu'elle a déjà connu un accident de parcours - une brève rupture au bout d'un mois, après que monsieur, connu pour sa participation à des émissions de télé réalité, a été jugé trop proche d'une autre.

Caroline Flack, qui présente notamment l'émission de télé réalité de dating Love Island, a également eu le plaisir de recevoir les félicitations publiques de quelques amies célèbres, à l'instar de l'ex-Spice Girl Emma Bunton et d'une autre chanteuse, Natalie Imbruglia. Natalie Imbruglia avec laquelle elle a pour point commun... d'avoir eu vécu un petit quelque chose avec le prince Harry la même année : en 2009, alors que sa love story en dents de scie avec Chelsy Davy était en pause, le frère du prince William avait papillonné et croisé la route des deux jeunes femmes. Dans son autobiographie quelques années plus tard, Caroline Flack semblait avouer l'amourette ; face au buzz, elle rétropédalait peu après dans l'émission This Morning : "Ce n'était pas vraiment une relation, déclarait-elle alors. Je n'ai jamais dit que j'ai eu une relation avec lui et je ne lui dis pas, aujourd'hui encore."

Avec ses fiançailles avec Andrew, Caroline Flack confirme en tout cas une chose : son côté cougar. Fin 2011-début 2012, elle avait en effet vécu une brève idylle avec Harry Styles, de 14 ans son cadet.