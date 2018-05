Caroline Garcia, star du tennis français et célibataire : "C'est difficile"

Caroline Garcia fait partie des Françaises très attendues pour l'édition 2018 du tournoi de Roland-Garros. Quart finaliste à Rome, dominée par la Roumaine Simona Halep (6-2, 6-3), la joueuse de 24 ans a assurément une carte à jouer. Libération s'intéresse ce mardi 22 mai 2018 au parcours de celle qui occupe la septième place du classement WTA.

Lors du portrait qui lui est consacré, la tenniswoman révèle qu'elle est célibataire, un statut qui ne devrait pas évoluer prochainement. La jeune championne s'est fait une raison : couple et sport de haut niveau sont difficilement compatibles. "C'est difficile : soit la personne comprend, et tu vis une relation à distance, soit elle met sa vie professionnelle de côté, et tu voyages en couple. Moi, pour l'instant, je suis focalisée sur mon tennis. Un jour, ça viendra", confie-t-elle sur le sujet.

Le paysage tennistique français tend à prouver que c'est généralement le deuxième cas de figure qui prévaut. Chez les hommes, Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille sont tous deux heureux en couple, suivis par leurs compagnes au fil des tournois. Chez les femmes, Alizé Cornet est elle aussi accompagnée en permanence de son amoureux Michael Kuzaj, rien de surprenant puisqu'il est également son entraîneur. Pour le meilleur et pour le pire. Idem pour Kristina Mladenovic qui est en couple avec le joueur de tennis autrichien Dominic Thiem.

