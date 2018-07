Caroline Ithurbide en vacances : Sport et bikini

C'est que de la télé ! et William à midi (C8) sont en pause, la saison étant terminée. Caroline Ithurbide profite donc des siens durant ses vacances bien méritées. Elle n'en oublie pas pour autant ses réseaux sociaux et se plaît à partager quelques moments avec ses fans, sur Instagram. Et celui qu'elle a dévoilé lundi 16 juillet 2018 devrait rester dans les annales.

C'est une photo d'elle en bikini... et en bottes en train de faire du badminton que la chroniqueuse de 38 ans qui partage la vie de Boris Ehrgott a révélé. "Quand t'hésites entre la piscine et faire du poney et que tu finis par faire du badminton en maillot et en bottes!!#CeLook", a-t-elle légendé sa publication.