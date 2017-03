Caroline Ithurbide victime d'une agression quand elle était enceinte !

Nombreuses sont les personnalités à mettre leur notoriété au service d'une bonne cause, parmi lesquelles Caroline Ithurbide. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) est engagée contre les violences faites aux femmes à travers l'association Unissons nos voix. Un sujet qui la touche de très près comme elle l'a confiée lors de son passage dans le 19-minuit de Non Stop People.

Alors qu'elle était enceinte de sept mois, la maman de Gaspard Ruben (né en 2008) et Ambre Lilah (née en 2011) a été victime d'une agression : "Je me suis fait agresser par deux personnes dans la rue, en plein jour, quand j'étais enceinte de sept mois de ma fille. C'est mon amoureux qui m'a dit : 'Tu dois aller porter plainte au commissariat.' Je n'avais pas envie. Je n'avais même pas vu les gens car tout s'est passé très vite."

La compagne de Boris Ehrgott s'est finalement résolue à se rendre au commissariat afin que cette affaire ne tombe pas dans l'oubli. Un choix qu'elle a bien vite regretté : "Je suis arrivée au commissariat et la policière me demande : 'Est-ce que vous avez des traces physiques de l'agression ? Est-ce qu'on vous a volé quelque chose ? Est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce qu'on vous a attrapé et si vous avez un bleu ?' Je n'avais aucune marque et je me suis dit que c'était presque une deuxième agression. On va au commissariat et il faudrait qu'on ait des bleus partout pour justifier une agression ?"

Caroline Ithurbide a toutefois incité le public à se confier malgré tout en cas d'agression : "Parfois, les gens se disent que ça ne sert à rien parce que ce n'est pas assez visible alors qu'en fait, il faut. Peu importe si on vous menace, il faut au moins parler à un proche pour vous sortir de ça." Un message qui, on l'espère, sera entendu.