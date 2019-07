Caroline Margeridon (Affaire conclue) maman comblée : elle présente son fils

Affaire conclue a disparu de nos petits écrans. Actuellement, les téléspectateurs de France 2 peuvent suivre le Tour de France à la place. Mais que les fans de l'émission animée par Sophie Davant ne s'inquiètent pas, leur programme favori fera son grand retour le 22 juillet 2019.

En attendant, vous pouvez suivre les aventures des acheteurs professionnels sur les réseaux sociaux. Caroline Margeridon par exemple y est très active. Et dimanche 14 juillet 2019, elle a présenté son fils afin d'annoncer une grande nouvelle. On apprend donc que le jeune homme prénommé Alexandre suit les traces de sa maman. "Et maintenant mon autre vie. Mon fils, chacun son stand au Marché Biron. Je suis une maman comblée", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle apparaît souriante en sa compagnie.

Alexandre est tout aussi fier de sa maman. Régulièrement, il fait en effet la promotion d'Affaire conclue sur son compte Instagram. Une charmante attention qui doit la combler.