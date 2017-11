Caroline (Mariés au premier regard) : Sa grand-mère très critiquée, elle réagit

Dans l'épisode de Mariés au premier regard diffusé lundi 13 novembre, Caroline et Raphaël se sont mariés malgré quelques tentatives de la grand-mère de la jeune femme pour l'en dissuader. Un comportement jugé négatif par certains téléspectateurs qui ont critiqué la mamie de la candidate. Caroline a souhaité prendre sa défense lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs.

"L'image que l'on donne de ma grand-mère ne me fait pas plaisir. C'est vraiment une personne en or et je ne veux pas qu'on croie qu'elle m'a influencée dans quoi que ce soit car ce sont mes choix", lance d'entrée la blonde.

Pour elle, il y a une différence entre la grand-mère vue à l'écran et celle qui était à ses côtés durant cette aventure. Elle explique : "Quand on parlait en dehors des caméras, elle n'était pas du tout comme ça. Il y avait tout un engouement autour d'elle. C'était plutôt du stress qu'une non-approbation. Quand j'étais seule avec elle, elle me disait qu'elle était plutôt contente et qu'elle se languissait de connaître Raphaël."

Pour Caroline, son aïeule n'est donc pas allée trop loin. Elle voulait juste voir si elle savait dans quoi elle s'engageait et ce qu'il s'est passé "n'a pas été si violent en vrai". "Cela montre qu'elle tient à moi", conclut-elle.



Et le marié ? Indulgent, il n'a pas agacé par ce comportement car ses propres grands-parents "sont un peu comme ça, francs et sanguins".

À bon entendeur...