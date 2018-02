Caroline Receveur : 1er tapis rouge enceinte avec son chéri Hugo pour 50 Shades

Pour son premier tapis rouge enceinte, Caroline Receveur a choisi l'avant-première du film Cinquante Nuances plus claires (50 Shades Freed), en présence des stars du long métrage sulfureux, Jamie Dornan et Dakota Johnson. La superbe future maman aux formes qui s'arrondissent a posé, sereine et radieuse, avec son compagnon, l'entrepreneur Hugo Philip. Fini les premières semaines difficiles, la femme d'affaires de 30 ans est épanouie et s'offre donc une séance de cinéma très sexy.

Ainsi, quelques jours après sa sortie festive entre copines parmi lesquelles Iris Mittenaere, la jeune femme enceinte de quatre mois a choisi la projection du sulfureux long métrage adapté du dernier tome de l'oeuvre romantico-érotique d'E. L. James. Dans ce troisième et ultime opus dont plusieurs scènes ont été tournées en France, Christian Grey demande Anastasia en mariage mais leur couple saura-t-il survivre à tous les secrets qui entourent le mystérieux businessman ?

Depuis l'annonce de sa grossesse le 2 février via de beaux clichés sur Instagram, Caroline Receveur vit pleinement sa grossesse, avec ses bonheurs comme ses désagréments tels que les vomissements, les nausées et les coups de fatigue. Elle a tenu à préciser qu'elle avait voulu partager ces aspects "moins glamour" de la vie de future maman dans un souci de transparence. Et d'ailleurs, elle assure être comblée : "Malgré tout ce que cela implique, c'est un souhait merveilleux et un véritable cadeau de la vie et de votre corps."

Cinquances Nuances plus claires, en salles le 7 février