Caroline Receveur, amoureuse : Elle ne quitte plus son petit ami Hugo Philip !

L'idylle est parfaite, le couple s'aime : Caroline Receveur vit un rêve éveillé depuis sa rencontre avec Hugo Philip et elle le prouve sur Instagram.

Quelques mois après avoir rompu avec Valentin Lucas, Caroline Receveur a retrouvé l'amour. Sur le réseau social, l'ex-candidate de Secret Story 2 avait décidé d'officialiser en avril sa relation avec le jeune homme en postant une première photo timide du tandem amoureux. Ce lundi 5 juin 2017, la starlette a souhaité réitérer la chose en publiant un cliché la mettant en scène aux côtés de son beau brun... En légende, elle a écrit : "Toi et le soleil", rien que ça.

Une belle déclaration d'amour qui n'a pas manqué de faire réagir les nombreux fans de la star. Comptabilisant près de 100 000 mentions "j'aime", le cliché a reçu des commentaires qui prouvent que la belle blonde peut compter sur son énorme communauté. "Magnifique, comme toujours", "le couple parfait", "vous êtes magnifiques", "jolie photo", "j'adore, vous êtes un beau couple" ou encore "couple goal" peut-on lire.

L'ancienne participante de Danse avec les stars partage régulièrement son bonheur sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, l'influenceuse expliquait à l'époque vouloir "Briser les règles", ce a quoi son Jules lui avait répondu sur Instagram : "Parfois, les gens sont beaux. Non pas dans les appa­­rences. Non pas dans leurs discours. Mais juste dans ce qu'ils sont."

En bref, Caroline Receveur est bel et bien amoureuse de son Hugo Philip et on comprend pourquoi... il est plus que canon !