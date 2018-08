Caroline Receveur au naturel et en bikini : Elle affiche (déjà) un ventre plat

Caroline Receveur n'a pas mis longtemps avant de retrouver la ligne. Le 6 juillet 2018, l'influenceuse de 30 ans donnait naissance à son fils. Un petit bout que son compagnon Hugo Philip et elle ont décidé de prénommer Marlon. Une semaine après, elle avait dévoilé son corps post-grossesse et affichait, en toute logique, un petit bidon qu'elle assumait à 100%.

Mais ce petit ventre a déjà disparu comme ses abonnés ont pu le constater ce dimanche 5 août 2018, sur Instagram. Actuellement en vacances avec les deux hommes de sa vie, Caroline Receveur n'a pas manqué de dévoiler une photo en compagnie de Marlon et Hugo. Pour l'occasion, elle a posé au naturel et en bikini. Les internautes ont donc vite découvert son ventre plat et n'ont pas caché être bluffés.

"Incroyable plus de ventre cette chance...", "Est-ce qu'on peut parler de ce corps à J-1 du mois post-naissance ?", "Waouw ce corps juste après bébé ", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires.