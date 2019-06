Caroline Receveur au naturel : la jeune maman s'affiche sans maquillage !

Ce n'est pas la première fois que l'heureuse maman se dévoile sans maquillage. En mai 2018 déjà, elle prenait la pose au naturel... et s'était attirée les foudres de certains. La belle avait alors eu le droit à des remarques d'internautes assurant qu'elle n'était pas 100% naturelle. "Traduction : effet du maquillage du jour 'non maquillé'. Traduction de la traduction : je suis maquillée légèrement pour un rendu 'non maquillé'. Donc oui je porte du maquillage et je n'ai jamais dit l'inverse", avait-elle lâché.

Quoi qu'il en soit, maquillée ou non, l'influenceuse et star des réseaux sociaux reste sublime !

