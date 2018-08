Caroline Receveur : Baisers fougueux avec Hugo Philip au VIP Room

Vendredi 10 août 2018, Hugo Philip a soufflé ses 28 bougies. Caroline Receveur n'a pas manqué de faire une jolie déclaration à son amoureux sur Instagram avant de se préparer pour faire la fête. Pour cet événement, les parents de Marlon (qui est né le 6 juillet dernier) se sont envolés pour Saint-Tropez et ont fini la soirée au VIP Room.

S'ils ont commencé les festivités à L'Opéra au coeur de Saint-Tropez, Caroline Receveur et Hugo Philip se sont rendus au célèbre club sélect. Les deux tourtereaux ont été rejoints par leurs amis et n'ont pas hésité à prendre la pose ensemble. Sur leur 31 et assortis, ils se sont ensuite embrassés devant les objectifs.

Sur son compte Instagram, Caroline Receveur a dévoilé plusieurs vidéos de l'anniversaire de son chéri. Une chose est sûre, Hugo Philip se souviendra longtemps de ses 28 ans.