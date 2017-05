Caroline Receveur : Bouleversant hommage à son père décédé il y a un an

La sublime femme d'affaires de 29 ans a récemment évoqué la maladie de son père, victime d'un AVC dans Salut les Terriens ! : "Il n'avait plus l'usage de la parole, il ne marchait plus, je crois qu'il pesait 50 kilos, il était vraiment très, très maigre. Le plus dur dans tout ça, c'est que le regard dit beaucoup de choses. Quand j'allais le voir, je voyais bien qu'il était conscient de tout ce qui se passait et essentiellement du fait qu'il se voyait mourir petit à petit. Il ne le supportait pas."

Il y a un an, en annonçant la mort de son père, Caroline Receveur lui avait rendu un vibrant dommage. Toujours sur Instagram, elle avait déclaré : "Mon papa s'est éteint cette nuit après 9 années d'un combat éprouvant contre la maladie. Je suis profondément admirative de l'amour que ma mère a porté à mon père tout au long de sa vie et plus encore dans la maladie. Aujourd'hui, je suis heureuse et fière d'avoir été élevée par un papa aussi battant et aimant mais aussi par une maman qui ne cesse de m'impressionner par sa force et son courage. Cette fête des mères est un hommage à ma maman mais aussi et surtout à mon papa qui va tant me manquer... Jusqu'à la fin, tu as su me faire ressentir l'amour que tu me portes d'un simple regard et ces derniers jours à tes côtés n'ont fait que renforcer le mien."