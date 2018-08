Caroline Receveur canon en bikini : Son remake d'Alerte à Malibu

Caroline Receveur est en vacances à Saint-Tropez et elle ne chôme pourtant pas. Après avoir accueilli son adorable petit Marlon (qui a fêté ses 1 mois le 6 août dernier), la compagne d'Hugo Philip a réalisé un nouveau shooting qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle nous faisait un remake d'Alerte à Malibu, la série culte diffusée jadis sur TF1.

C'est sur son compte Instagram que Caroline Receveur a dévoilé le résultat de sa séance photo signée Anya Sandul. Plus radieuse que jamais, la maman de Marlon affichait sa silhouette de rêve en maillot de bain rouge - celui qui a d'ailleurs rendu célèbre Pamela Anderson. "Baywatch", a écrit la blogueuse de 30 ans en légende, en faisant référence à la série américaine des années 1990.

Totalement sous le charme, les internautes n'ont pas été avares en compliments. "Une bombe" ; "Franchement, mieux qu'Alerte à Malibu" ; "Trop belle juste après l'accouchement, comment faites-vous ?", pouvait-on lire dans les commentaires.