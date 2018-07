Caroline Receveur critiquée sur son physique : Sa réponse amusée

Caroline Receveur n'a une fois de plus pas été épargnée par certains de ses abonnés. Ce jeudi 5 juillet 2018, l'influenceuse – enceinte de son premier enfant – a posté un diapo photos afin de mettre en avant des bijoux de la marque Cluse. Et très vite, ses abonnés se sont empressés de commenter la publication.

Si certains l'ont complimentée, d'autres ont une fois de plus critiqué son physique. "Tu as fané du visage", "Les trois photos ne sont pas du tout naturelles. Stop les filtres et les injections s'il te plaît", "Tu es moins belle comme ça. Tu as trop maigri du visage", "Quel gâchis ce visage si beau naturellement. J'avais plaisir à regarder. Deviens de plus en plus superficielle. Je me désabonne", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires. Des critiques qui n'ont pas blessé le moins du monde la compagne d'Hugo Philip. Pour preuve, elle a écrit en story Instgram : "Moi aussi je vous aime." Un message accompagné d'un émoji qui pleure de rire.

Caroline Receveur a ensuite invité ses abonnés mécontents à se désabonner : "Tu n'aimes pas ma gueule ? Tu es libre de te désabonner avec plaisir." Enfin, elle a remercié ses fans qui la défendent mais leur a demandé de ne pas perdre leur temps.