Caroline Receveur : Elle s'éclate à Saint-Tropez avec un champion du monde

Do you do you do you Saint-Tropez ! Caroline Receveur est enfin en vacances. Un moment qu'elle attendait avec impatience pour profiter à fond de sa petite merveille, Marlon, qu'elle accueillait le 6 juillet dernier avec son compagnon Hugo Philip et qui vient de fêter ses 1 mois. Pour apprécier au mieux leurs premiers congés à trois, la petite famille s'est échappée de Paris pour rejoindre la Côte d'Azur et plus précisément Saint-Tropez, où beaucoup de stars ont récemment posées leurs bagages.

Ce mardi 7 août, la célèbre blogueuse a partagé quelques instants de détente au bord de la piscine avec ses abonnés sur son compte Instagram. Mais ce n'est pas tout. Le couple d'influenceur s'est également octroyé un break loin des couches et des biberons pour aller faire la fête sur la plage.

C'est donc au Bagatelle Beach, que Caroline et Hugo se sont retrouvés pour la fin de journée en compagnie de leurs amis mais aussi d'un célèbre footballeur, Benjamin Mendy. Le défenseur de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018 aux côtés de ses coéquipiers Paul Pogba, Adil Rami ou encore Antoine Griezmann, n'a pas encore repris les entraînements avec son club de Manchester City et profite encore des quelques jours de vacances qui lui reste.

Connu pour mettre l'ambiance dans les vestiaires, Benjamin Mendy a sûrement dû régaler les personnalités qui l'entouraient et notamment Hugo Philip, qui s'est empressé de poster une photo avec en légende la fameuse chanson des Bleus : "Casse la démarche comme Samuel , Samuel Umtiti,et si y'a drah on peut toujours appeler Benjamin Mendy #championdumondemonfrere". Caroline Receveur a elle aussi tenu à partager sa folle soirée, de quoi en rendre jaloux plus d'un...