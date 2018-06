Caroline Receveur en couple : Les détails de sa rencontre avec Hugo Philip

Depuis un peu plus d'un an, Caroline Receveur est en couple avec Hugo Philip. Si les tourtereaux n'hésitent pas à afficher leur relation sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais révélé les circonstances de leur rencontre... jusqu'au vendredi 1er juin 2018.

Dans une nouvelle vidéo postée sur sa chaîne Youtube, la belle blonde - enceinte de son premier enfant - a dévoilé comment est née leur relation. Après avoir précisé qu'un homme doit la faire rire et être gentil, Caroline Receveur a admis que c'est le physique d'Hugo Philip qui lui a tapé dans l'oeil dans un premier temps : "C'est la première fois de ma vie que je croise un mec et que je me retourne. On s'est retournés, mais pas au même moment."

"Je suis allé dîner avec un pote et je lui ai dit : 'Tiens, j'ai croisé cette fille là, super jolie et on a eu un vrai crush.' Quand j'ai vu qu'elle avait des tonnes de followers, je me suis dit que ce n'était pas la peine de lui envoyer un message. Mon pote m'a dit de lui envoyer si on avait vraiment eu un crush. Une heure après, je suis rentré et je me suis dit que ça ne coûtait rien. Je lui ai envoyé : 'Coucou, c'est toi que j'ai croisé ?' Pas de réponse. Elle m'a finalement répondu en fin de journée en me disant : 'Oui, je crois bien'", a ajouté le mannequin.

Depuis, ils filent le parfait amour et attendent avec impatience d'accueillir leur fils Marlon.