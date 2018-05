Caroline Receveur enceinte dans Top Chef : Un tournage "intense et fatigant"

Après une neuvième saison à succès de Top Chef, M6 propose ce mercredi 2 mai 2018 un épisode spécial mettant en scène des célébrités : Caroline Receveur, Danièle Évenou, David Douillet, Issa Doumbia et Baptiste Giabiconi s'affrontent en cuisine. L'occasion pour la blogueuse, enceinte de son premier enfant, de revenir sur son aventure et d'évoquer notamment les conditions de tournage assez éprouvantes.

Pourquoi avoir accepté de participer à ce Top Chef spécial Célébrités ?

J'aime bien la cuisine ! J'aime cuisiner des choses assez simples, qui vont vite. J'aime faire des légumes. J'aime les choses saines, gourmandes, avec des saveurs. Je ne trouve pas mes plats très compliqués. Il y a beaucoup d'étapes mais ce n'est pas très compliqué. Ça reflète un peu ma manière de cuisiner au quotidien. Et j'aime bien l'émission aussi. Je trouvais ça sympathique d'y participer !

Y a-t-il un chef avec lequel vous redoutez de travailler ?

Oui, Philippe Etchebest ! Je pense qu'il doit être très bon mais, après, dans la partie conseil, accompagnement, j'ai plutôt besoin d'être entourée par des personnes douces qui ne mettent pas la pression.

D'après vos camarades, le tournage était assez éprouvant... Comment l'avez-vous vécu alors que vous êtes enceinte ?

Comme pour tout le monde, je pense que c'était assez compliqué. On enchaîne les épreuves, on est dans des conditions de chefs cuistots, dans des cuisines où il fait super chaud. En plus la tension culmine... Donc c'est assez intense et fatigant vers la fin quand même. C'était juste après la fin du premier trimestre, donc ça allait. Mais je n'ai pas eu d'aménagement particulier, j'ai été traitée à la même enseigne que tout le monde.

Lors d'une émission culinaire comme celle-ci, on est tenté de goûter un peu à tout... Avez-vous cédé à la tentation ?

Franchement, on n'a pas le temps. En plus, il faut savoir que ça reste un tournage, donc les plats, quand on les emmène aux jurés, ils sont froids. Donc même nous quand on les goûte, ça perd de sa saveur. Je n'ai pas trop eu l'occasion de picorer.

