Caroline Receveur enceinte de 5 mois : Jolie photo de son baby bump !

Début février, Caroline Receveur a créé la surprise en annonçant officiellement être enceinte de son chéri Hugo Philip. La femme d'affaires de 30 ans vit aujourd'hui pleinement sa grossesse loin de la France. En vacances aux États-Unis avec son amoureux, elle vient de publier une photo de son baby bump et a révélé quel était son rituel du matin.

La jolie blonde profite à fond du soleil californien. Si le soleil est parfait pour la vitamine D, la marche aussi, surtout pendant la grossesse. Elle le sait et comme elle prend soin de son corps, tous les matins, elle marche comme elle s'offre un moment de marche. C'est en tout cas ce qu'elle a dit dans son dernier post Instagram, publié le 23 février. En vêtement de sport et portant un pull de la marque Top Shop, elle a dévoilé son baby bump, la main posée sur le ventre. "Morning ritual with this one #grateful #5months", a-t-elle fait savoir en légende.