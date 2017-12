Caroline Receveur enceinte ? Elle brise enfin le silence et expose la vérité

C'est la grande nouvelle du jour : Caroline Receveur serait enceinte de son premier enfant d'après les informations de nos confrères du magazine Public. Afin d'appuyer l'information, une photo de la jolie blonde, avec un ventre bien arrondi, a été publiée dans les pages de l'hebdomadaire. Face aux rumeurs, que la même publication avait déjà lancées un mois plus tôt, la chérie d'Hugo Philip a tenu à s'exprimer.

En story sur Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue blogueuse et businesswoman dément toute grossesse. Elle soulève ainsi son haut pour révéler son ventre plat et tacle nos confrères pour leur "article raté", leur "photo volée et surtout retouchée". Un procédé qu'elle juge "honteux".

Caroline Receveur se dit également "choquée de voir à quel point les gens peuvent être de telles raclures", visant ainsi les voisins de table l'ayant photographiée à son insu lors d'un brunch chez Season, restaurant branché parisien. Elle s'en prend alors aux personnes qui "déjeunent à côté (...) et vous prennent en photo comme une bête de foire" avant de s'attaquer aux "professionnels à qui [elle] fait un minimum confiance" et qui sont "limite prêts à divulguer [son] adresse postale à la presse people pour une centaine d'euros".

Et de conclure : "La bêtise des gens ne cessera de m'étonner et de me choquer !" Une mise au point on ne peut plus claire de la part de la jeune femme.