Caroline Receveur enceinte et accusée d'avoir recours à la chirurgie esthétique

Caroline Receveur, très connectée sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à partager son quotidien de femme enceinte. Inévitablement, il lui arrive de lire des choses pas forcément très sympathiques... et d'y répondre !

Ce 18 avril 2018, la petite amie d'Hugo Philip a par exemple été soupçonnée d'avoir fait refaire ses lèvres récemment. "Petite question Caroline. As-tu refait tes lèvres ? Ce n'est pas une critique, je pose juste la question ! En tout cas, cela faisait longtemps que je n'étais pas venue sur ton profil Instagram, maintenant tu es maman (sic) et wow que tu le portes bien ! Félicitations", a en effet lancé une certaine @bbxagony. Désireuse de rétablir la vérité, la blogueuse et femme d'affaires de 30 ans a alors réagi avec calme : "Non, je n'ai pas fait refaire mes lèvres. Un joli rouge à lèvres suffit largement à redessiner une bouche et son contour." Le message est passé.

Qu'on se le dise, Caroline Receveur n'a pas non plus touché à la taille de ses seins... et pourtant, comme la future maman enceinte de 6 mois l'a déclaré avec humour, ces derniers ont pris du volume ! Le 13 avril 2018, elle dévoilait en effet sa nouvelle taille de soutien-gorge. "Voilà voilà #pregnantboobs (seins de femme enceinte, en version française)", écrivait-elle en légende d'un cliché montrant une étiquette avec la taille 100C inscrite dessus. "WOW", ajoutait-elle pour montrer sa surprise.

Pour rappel, le 4 avril dernier, Caroline Receveur dévoilait le sexe et le prénom du bébé. "IT'S A BOY. C'est officiel, nous attendons un petit mec pour cet été !", lâchait-elle sur Instagram. Et de dévoiler dans la foulée le prénom du petit garçon : Marlon.