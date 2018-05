Caroline Receveur enceinte et radieuse : Sa nouvelle silhouette fait l'unanimité

Des photos qui font l'unanimité auprès des internautes, comme en témoignent les différents commentaires. "La grossesse te rend si belle. Non pas que tu n'étais pas jolie mais tu as l'air bien plus épanouie, tu rayonnes", "Tu es magnifique, canon, splendide, radieuse et surtout bien dans ta peau et ça se ressent", "Wahoo ! Quelle beauté ! C'est le fait d'être enceinte qui fait ça ?", peut-on ainsi lire.

D'autres internautes ont quant à eux noté le joli décolleté de Caroline Receveur. Rappelons qu'au mois d'avril déjà, la jeune femme avait révélé en story sur Instagram avoir changé de taille de soutien-gorge, montrant une étiquette sur laquelle était inscrit 100C. "Voilà voilà #pregnantboobs", avait-elle lancé avec humour.