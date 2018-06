Caroline Receveur enceinte : La chambre de Marlon dévoilée !

Prochainement, Caroline Receveur et son petit-ami Hugo Philip accueilleront leur premier enfant. Un fils qu'ils prénommeront Marlon. Les tourtereaux préparent donc activement son arrivée afin d'être prêts le grand jour. Ils ont par exemple bientôt terminé la chambre de leur bout de chou comme la future maman l'a dévoilé en Insta Story, ce dimanche 3 juin 2018.

Avant de préciser qu'il manque encore des tableaux et "quelques babioles", l'influenceuse et femme d'affaires de 30 ans a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle fait un tour de la chambre de Marlon. L'occasion de découvrir que Caroline Receveur et Hugo Philip ont opté pour la couleur blanche. Toutefois, certains endroits de la pièce sont rose poudré afin d'avoir un petit contraste. La divine blonde et son homme se sont déjà procurés un berceau, une table à langer ou encore un transat'. Ils ne seront donc pas trop perdus si bébé pointe le bout de son nez en avance.

Cela fait un peu plus d'un an que le mannequin et Caroline Receveur sont en couple. Et, entre eux, c'était une évidence comme l'a dit la jeune femme dans l'une de ses vidéos Youtube : "C'est la première fois de ma vie que je croise un mec et que je me retourne. On s'est retournés, mais pas au même moment."

"Je suis allée dîner avec un pote et je lui ai dit : 'Tiens, j'ai croisé cette fille là, super jolie et on a eu un vrai crush.' Quand j'ai vu qu'elle avait des tonnes de followers, je me suis dit que ce n'était pas la peine de lui envoyer un message. Mon pote m'a dit de lui envoyer si on avait vraiment eu un crush. Une heure après, je suis rentré et je me suis dit que ça ne coûtait rien. Je lui ai envoyé : 'Coucou, c'est toi que j'ai croisé ?' Pas de réponse. Elle m'a finalement répondu en fin de journée en me disant : 'Oui, je crois bien'", a ajouté Hugo Philip.