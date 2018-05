Caroline Receveur et Hugo Philip : Les pires photos dossier du couple dévoilées

Caroline Receveur partage décidément tout avec ses fans, et sans exception. Si elle n'avait pas hésité à dévoiler une publicité mensongère dont son futur bébé, Marlon a été victime, l'inflenceuse de 30 ans a, cette fois-ci, fait rire ces derniers. Et pour cause, la belle blonde a posté, non pas une, mais deux photos dossier pour le moins sensationnelles le 25 mai 2018.

Sur ces images hilarantes datant de 2004, on retrouvait Caroline Receveur ainsi que son compagnon, le mannequin Hugo Philip, bien plus jeunes. Autant vous dire que les deux tourtereaux ont bien changé depuis. Pleine d'autodérision, la bloggeuse a lancé les hashtags #balancetapirephotodossier et #impossibleisnothing. Elle aurait également aimer qu'on lui dise de "changer d'esthéticienne" lorsqu'elle avait 17 ans. Une chose est sûre : la future maman ne manque pas d'humour.