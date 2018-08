Caroline Receveur et Hugo Philip : Leur surprise à Marlon pour ses 1 mois

Depuis la naissance de leur boutchou, Caroline Receveur et Hugo Philip partagent leur bonheur sur les réseaux sociaux en dévoilant des photos de Marlon. La jeune maman a également dévoilé sa silhouette post-grossesse un mois après son accouchement, l'occasion de découvrir qu'elle a déjà un ventre plat. Si de nombreux internautes ont exprimé leur stupéfaction et l'ont félicitée, d'autres en ont profité pour l'attaquer une fois de plus sur son physique.

A un détracteur qui l'accusait de photoshoper ses photos ou qui a évoqué son défunt papa Jacky (décédé le 29 mai 2016), Caroline Receveur a répondu : "Si tu savais comme je te plains. Je crois tellement fort au karma qu'un message comme le tien mérite un magnifique retour de manivelle dans la face que tu te mangeras un jour ou l'autre, si ce n'est pas déjà fait car prendre le temps d'envoyer un message aussi pitoyable ne peut être issue que d'une personne profondément malheureuse et aigrie. Mais comme quoi, tu dois sûrement le mériter un peu non ?!"