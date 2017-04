Caroline Receveur et Hugo Philip : Première photo officielle du couple

En mars dernier, une vidéo postée sur Snapchat avait créé l'événement ! Caroline Receveur se dévoilait en charmante compagnie avec son nouveau chéri. Mais, les amants étaient seulement aperçus de dos. Une discrétion qui fait à présent partie du passé puisque la jeune femme vient d'officiellement prendre la pose avec son amoureux.

C'est à Marrakech (Maroc) que le couple s'est pour la première fois montré ensemble. La jolie blonde qui avait annoncé sa rupture avec Valentin Lucas en novembre dernier, marchait main dans la main avec un beau jeune homme. Un certain Hugo Philip, mannequin. Un mois plus tard, la célèbre influenceuse de 29 ans vient de s'afficher sur Instagram avec lui.

Sur une photo noir et blanc, on peut voir Hugo prendre Caroline dans ses bras dans un restaurant. Une publication commentée : "Broke the rules."