Caroline Receveur et JoeyStarr : Escapade festive à Marrakech avec Jean-Roch

Après Paris, Saint-Tropez, Cannes, Dubaï, New York ou bien encore Saint-Barthélemy entre autres, le VIP Room s'installe officiellement au Maroc, plus précisément à Marrakech.

À lire aussi Nicolas et Carla Sarkozy : escapade à Marrakech loin des festivités du mariage de Cécilia et Richard Attias...

Après plusieurs années de club éphémère, le maître de la nuit Jean-Roch a en effet célébré l'ouverture de cette huitième implantation permanente lors de deux soirées d'inauguration, les 24 et 25 mars. A cette occasion, plusieurs personnalités avaient assuré le déplacement pour découvrir ce lieu spectaculaire.

Vêtue d'un haut blanc décolleté et d'une jupe fleurie, Caroline Receveur était tout simplement ravissante pour prendre la pose lors du traditionnel photocall. Sur place, la pétillante influenceuse de 29 ans - qui vient de réagir aux rumeurs liées à sa vie privée - a rejoint la compagnie de JoeyStarr, Sarah Marshall, le chanteur Ridsa, Sofiane Tadjine et sa compagne Niki (qui attend actuellement leur premier enfant, un petit garçon) mais également le chanteur Maître Gims. Aux platines, le millionaire et businessman italien Gianluca Vacchi n'a pas cessé d'enflammer les pistes de danse au rythme de son DJ set.

Reproduction du légendaire club parisien lancé en 1998, le VIP Room Marrakech est situé dans un immeuble de trois étages, dans le quartier de l'Hivernage. "Nous avons entièrement construit le building qui pourra accueillir entre 400 et 500 personnes. Ce sera très certainement l'un de nos plus beaux clubs", avait confié Jean-Roch le au HuffPost Maroc, quelques jours seulement avant l'inauguration. Endroit idéal pour célébrer et vivre l'esprit festif de Marrakech, on souhaite à ce nouveau club une belle et longue vie.