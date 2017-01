Caroline Receveur : Hilare et mal à l'aise, elle se fait piéger pendant DALS !

Vendredi 6 janvier, TF1 diffusait un numéro de l'émission Les Invisibles, dont le principe, vieux comme la télévision, était de piéger des stars avec l'aide de complices. Ainsi, parmi les victimes, on a pu compter Caroline Receveur...

La blogueuse s'est ainsi fait prendre au piège lorsqu'elle était candidate de la 7e saison de Danse avec les stars. Alors partenaire de Maxime Dereymez, elle était en studio de répétition quand ce dernier lui a proposé d'accueillir un grand professeur de yoga pour l'aider à se détendre... Un complice haut en couleur derrière lequel se cachait en réalité l'humoriste et comédien Florent Peyre. Celui-ci a alors multiplié les techniques les plus étranges pour apprendre à Caroline Receveur à être plus sereine : pousser "le cri de l'enfant, le premier de la vie", faire "le cycle de l'agrafeuse" ou "ouvrir le chakra pubien" ! Résultat, la star des réseaux sociaux est incapable de garder son sérieux, riant à plusieurs reprises et suscitant la (fausse) colère du maître yoga. D'ailleurs, un peu apeurée, elle essaye de se contrôler pour ne pas se faire disputer jusqu'à ce qu'on lui dévoile le pot aux roses...

