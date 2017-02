Caroline Receveur joliment décolletée... au pied des pistes de ski !

Après avoir affolé la cérémonie des Melty Future Awards il y a quelques jours à Paris avec une jolie robe blanche asymétrique, Caroline Receveur s'est une nouvelle fois fait remarquer lundi 20 février en prenant la pose avec sensualité... au pied des pistes de ski !

En effet, alors qu'elle séjourne actuellement au Sport Hotel de Soldeu en Andorre, l'ex-petite amie de Valentin Lucas a décidé de publier un cliché la montrant un brin déshabillée sur le balcon de sa suite. Divine sous son peignoir et dans son top noir laissant apparaître un très joli décolleté, Caroline Receveur (29 ans) n'a pas semblé craindre le froid ! "Hot and cold", a-t-elle d'ailleurs inscrit en légende du cliché enneigé qui a déjà récolté plus de 60 000 like.

"Miss Univers c'est toi je crois, tu es sublime", "Trop beau le contraste", "Waou t'as pas froid Caroline ? T'es courageuse, je ne supporte pas le froid ni la neige... Je préfère le soleil et la mer", "Tu fais fondre la neige bébé", "La pneumonie sponsorise ce post ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Notre Miss France 2017 Alicia Aylies proposera-t-elle le même cliché sur son compte Instagram dans les jours qui viennent ? Une chose est sûre, celle qui a hérité de l'écharpe d'Iris Mittenaere arrivera mardi 21 février en Andorre afin de profiter d'un voyage d'intégration accompagnée d'anciennes Miss France. Bon séjour à elle !