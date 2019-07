Caroline Receveur : Le premier anniversaire féerique de Marlon

Le 7 juillet 2018 est une date à jamais gravée dans la mémoire de Caroline Receveur et son compagnon Hugo Philip. Ce jour-là, la femme d'affaires et influenceuse de 31 ans a donné naissance à son premier enfant. Depuis, les heureux parents partagent régulièrement des images de moments avec leur fils Marlon sur les réseaux sociaux. Sans surprise, ils n'ont pas manqué de lui adresser un message public pour son premier anniversaire, dimanche dernier.

Le beau brun de 28 ans a dévoilé une photo sur laquelle on le découvre en compagnie de son bout d'chou, en train de mettre les mains dans l'eau. "Beaucoup d'amusement aujourd'hui pour tes 1 an. Bon anniversaire mon amour", a-t-il légendé sa publication. De son côté, Caroline Receveur a partagé des photos de l'anniversaire de Marlon. C'était l'occasion de découvrir qu'une grande fête a été organisée pour que le petit garçon souffle sa première bougies comme il se doit.

Au programme : ballons, guirlandes, gobelets et tenues aux couleurs de l'arc-en-ciel, rainbow cake et cupakes... Les abonnés de Caroline Receveur ont aussi découvert que Marlon a été très gâté. Il a notamment eu la chance d'avoir deux petites voitures en guise de cadeaux. Un anniversaire féerique en somme. "Ton premier Anniversaire placé sous le signe de l'amour et de la tolérance en ce jour de Pride à Londres. Je t'aime tellement mon petit poussin malin, tu illumines ma vie un peu plus chaque jour", a écrit la jeune femme en légende de son diapo photo.