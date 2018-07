Caroline Receveur maman : Fière, elle dévoile sa silhouette post-grossesse !

Le 6 juillet 2018, Caroline Receveur a accueilli son premier enfant, l'adorable petit Marlon. Né de sa belle histoire d'amour avec le mannequin Hugo Philip, le bout de chou fait déjà sensation sur la Toile. Une semaine après son arrivée, la célèbre blogueuse a décidé de dévoiler sa silhouette post-grossesse.

C'est sur son compte Instagram que Caroline Receveur a pris la pose en soutien-gorge et en legging ce samedi 14 juillet 2018. "Be proud of your body #1weekpostpartum", écrivait-elle en légende de sa série de photos. La belle blonde s'est donc dite "fière de sa silhouette", ce qui a totalement charmé les internautes sur le réseau social.