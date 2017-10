Caroline Receveur meurtrie par un ex : "Je suis sortie détruite"

Jeudi 5 octobre, Caroline Receveur sortira son premier livre, No Filter (éditions Robert Laffont). Un livre dans lequel elle parle d'elle, de ses passions, de sa vie. La belle jeune femme de 29 ans y évoque également ses déboires amoureux.

Et notamment sa déception après avoir découvert que son premier petit ami, celui avec qui elle a perdu sa virginité, était déjà en couple. La célèbre femme d'affaires et blogueuse était alors âgée de 17 ans.

"Malgré toutes ces belles paroles, ses messages attentionnés et ses sentiments à mon égard (je pense qu'il en avait tout de même un peu), j'ai vite déchanté lorsque j'ai découvert qu'il menait une double vie avec une fille dans la ville voisine. (...) Je suis sortie détruite de cette relation et j'ai mis presque un an à m'en remettre", raconte-t-elle.

Une triste expérience qu'elle raconte certainement pour mettre en garde les jeunes filles, même si, comme elle le précise, elle a tout de même attendu six mois avant de passer à l'acte avec ce petit ami de l'époque.

Tout cela fait bien sûr appartient bien sûr au passé. Après une longue relation avec Valentin, Caroline Receveur file aujourd'hui le parfait amour avec Hugo Philip.

Le livre de Caroline Receveur sera en vente à partir du 5 octobre prochain.