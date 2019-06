Caroline Receveur : Mort, maladie, agression, ces épreuves qui l'ont terrorisée

Coup dur pour Caroline Receveur. Alors qu'elle dégage l'image d'une femme confiante et sûre d'elle, en réalité, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman vit avec ses propres angoisses. Jeudi 27 juin 2019, elle s'est livrée à coeur ouvert à ses plus de trois millions d'abonnés en story sur Instagram.

"Pourquoi quand tout va bien, que je suis heureuse, consciente de mon bonheur, j'ai toujours cette sensation que quelque chose va me tomber dessus ?", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Comme si je ne méritais pas d'être heureuse, d'avoir accès au bonheur. Que forcément j'allais morfler à un moment donné." C'est une sensation qui la "hante" depuis des années et encore plus depuis qu'elle est devenue maman de son petit Marlon, né le 6 juillet 2018. "Je suis désemparée car je ne profite pas de l'instant présent, comme si la seule chose positive était : 'OK, rien à signaler pour le moment'", a ajouté la jolie blonde de 31 ans.

Mais la compagne du mannequin Hugo Philip sait d'où viennent ces angoisses. "C'est clairement la maladie, ce qui tourne autour du médical et de la mort qui me terrorise le plus, lance celle qui a perdu son père en mai 2016, mort des suites d'une longue maladie. J'ai tellement conscience que d'avoir la santé est la plus précieuse des richesses mais aussi et surtout celle que l'on maîtrise le moins, que forcément pour quelqu'un comme moi qui veut tout contrôler, c'est extrêmement frustrant et angoissant." Sans tabou, elle poursuit et révèle les causes de ses peurs : "La maladie et mort de mon papa, décès brutal de mon grand-père, de ma grand-mère, agression..."

Désormais, la belle Caroline Receveur souhaite aller de l'avant face à ces angoisses. "Le plus dur pour moi aujourd'hui est de trouver LA solution pour les contrôler et apprendre à vivre avec sans que cela ne m'empoisonne", conclut-elle.

Rappelons que son petit garçon fêtera son premier anniversaire samedi 6 juillet 2019. Une belle journée au cours de laquelle l'heureuse maman pourra, un temps, oublier ses craintes.