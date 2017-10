Caroline Receveur : Pourquoi elle ne se mariera jamais...

Le 5 octobre dernier, Caroline Receveur a sorti son premier livre, No Filter (éditions Robert Laffont). Dans celui-ci, elle s'épanche comme jamais et évoque notamment la question du mariage.

La jolie blonde de 29 ans qui a passé de nombreuses années au côté de Valentin, et qui est aujourd'hui en couple avec Hugo Philip, n'est pas du genre à se faire passer la bague au doigt. Dans un extrait de son ouvrage repéré par nos confrères de Public, elle divulgue sa piètre opinion du mariage : "N'en parlons pas ! J'ai la sensation que cet engagement mutuel n'est finalement destiné qu'à se briser, alors à quoi bon ? Organiser une cérémonie pour épater la galerie ? Faire plaisir aux enfants ? Payer moins d'impôts ?"

Et poursuit : "Pour ma part, je pense que le mariage n'est pas une nécessité dans la vie de couple. (...) Cela me donne la sensation d'appartenance et d'emprisonnement que je n'aime pas, sans parler des dégâts moraux et financiers engendrés par un divorce." Voilà qui est clair.

Pour Caroline Receveur, cette union se solde obligatoirement par un divorce. Hugo Philip est prévenu...