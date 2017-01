Caroline Receveur raconte le jour où son père a voulu se suicider

Le 29 mai 2016, Caroline Receveur (29 ans) a perdu son papa. La blogueuse et femme d'affaires lui a rendu un nouvel hommage dans les pages du magazine Paris Match.

Jacky était son super-héros. Footballeur professionnel de profession, il était le pilier de la famille Receveur, composée de trois enfants, Caroline, Benjamin et Mathilde. En 2007, le beau portrait de famille vole en éclats. "Pendant un mois, il a des fourmis dans les mains, fait tomber des verres", explique la participante à Danse avec les stars, âgée de 17 ans à l'époque.

Des symptômes que les médecins ne prennent d'abord pas au sérieux. Trois semaines plus tard, c'est le drame, le père de Caroline Receveur fait un AVC. Lorsqu'elle le retrouve à l'hôpital de Nancy, il ne parle plus et "son regard n'est plus le même".

Après s'être battu pour retrouver l'usage de ses mains, de ses bras et la parole, le père de la star, de plus en plus déprimé, devient violent. "Je ne peux plus supporter de le voir ainsi. Un jour, il veut même en finir. Les infirmières le retrouvent avec un morceau de drap au fond de la gorge", se remémore-t-elle.

La sublime jeune femme qui a toujours voulu que son père soit fier d'elle, le perd au printemps 2016. En mémoire de cet homme qu'elle a tant aimé et qui a lutté pendant neuf ans contre la maladie, Caroline Receveur lui a dédicacé un tatouage, un petit éclair sur la main, symbole du karma. Aujourd'hui, c'est beaucoup de tristesse qu'elle réalise qu'il ne l'amènera jamais à l'autel le jour de son mariage. Son plus grand regret.

Les propos de Caroline Receveur sont à retrouver dans les pages du magazine Paris Match, en kiosques le 12 janvier 2017.