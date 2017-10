Caroline Receveur recadrée par Nabilla : "C'est facile de jeter la pierre..."

Nabilla est un peu agacée par les dernières déclarations de Caroline Receveur (29 ans).

Alors qu'elle était l'invitée de C à vous (France 5) ce 2 octobre 2017, la petite amie d'Hugo Philip venue faire la promotion de son livre No Filter n'a en effet pas hésité à tacler le monde de la télé-réalité... un milieu dans lequel elle assure qu'on ne la reverra plus. "C'était il y a dix ans, la télé-­réa­lité a beau­coup évolué, pas dans le bon sens. Les candi­dats en font des tonnes pour se faire remarquer, pas forcé­ment de la meilleure façon qui soit. C'est trash, c'est vulgaire. Moi, à l'heure actuelle, si j'avais des enfants je leur inter­di­rais de regar­der. Je suis passée par cette case, mais c'était il y a dix ans... J'ai accepté parce que, pour moi, c'était encore gentillet", a-t-elle lâché à l'antenne.



Une sortie qui n'est pas passée inaperçue puisque Nabilla (25 ans) a souhaité réagir à cette déclaration, estimant que la jeune femme révélée par Secret Story 2 sur TF1 en 2008 crachait tout simplement dans la soupe. "Je vois plein de gens qui dénigrent la télé­-réa­lité. Quand on fait une émis­sion, on ressort par sa person­na­lité. Si on a envie d'être trash, bah on est trash. Si on a envie d'être drôle, bah on est drôle. Si on a envie de se taper plein de mecs, bah on se tape plein de mecs. Après, ça dépend de ce qu'on est vrai­ment. Et si on ne veut pas jouer le jeu, c'est aussi possible", a-t-elle commenté avec une certaine courtoisie sur Snapchat. Et de poursuivre : "Je trouve un peu ça facile pour ces gens qui ont un peu réussi de se mettre à critiquer. Je pense plutôt que la télé­-réa­lité doit être vue comme un trem­plin. Pour les uns, ça marche et pour d'autres, ça ne marche pas. (...) On peut avoir fait de la télé­-réa­lité et faire plein d'autres choses aujourd'­hui, il faut arrê­ter de drama­ti­ser. C'est facile de jeter la pierre."

C'est dit !