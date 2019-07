Caroline Receveur : Sa petite soeur Mathilde est sa "jumelle"

Caroline Receveur (31 ans) est si fière de sa petite soeur Mathilde.

Lundi 8 juillet 2019, la petite amie du mannequin Hugo Philip et maman de Marlon (1 an) a de nouveau pris la pose avec sa cadette (âgée de 24 ans) à l'occasion d'une vidéo boomerang publiée sur Instagram. Sur celle-ci, on peut voir les soeurettes en train de se "checker", toutes les deux stylées dans leur jeans clairs associés à des tops noirs. "Twins", soit "Jumelles" en version française, a simplement écrit Caroline en commentaire.

La dernière fois que l'ex-starlette de télé-réalité devenue femme d'affaires évoquait sa petite soeur, c'était dans son livre No Filter paru en octobre 2017 aux éditions Robert Laffont. Elle écrivait alors : "On se ressemble comme deux gouttes d'eau. La seule chose qui nous distingue : nos caractères radicalement opposés. Plutôt introvertie et discrète, Moisette est et restera une énigme pour moi." Et Caroline Receveur de décrire sa soeur Mathilde, étudiante en dentaire, comme "indépendante, sportive et travailleuse", et comme une jeune femme qui "a le coeur sur la main, très attentionnée avec ses proches, protectrice (...) une vraie deuxième maman."

Lorsqu'elle ne prend pas la pose avec sa petite soeur, Caroline Receveur s'occupe de son fils Marlon qui a fêté son premier anniversaire il y a quelques jours. Maman épanouie, la belle trentenaire ne cache pas non plus son envie d'agrandir davantage sa petite famille avec un deuxième enfant ! Il y a quelques jours, sur Instagram, elle publiait une demande à l'attention de son chéri... Affaire à suivre !