Caroline Receveur : Sa séance photo gâchée par des moustiques

Bien qu'elle soit en vacances dans le Sud de la France à Saint-Tropez, Caroline Receveur ne chôme pas. La jeune maman d'un petit Marlon (né le 6 juillet) est restée très active pendant sa grossesse et durant le premier mois suivant l'arrivée de son enfant avec Hugo Philip. C'est donc sans grande surprise qu'elle avait prévu un photoshoot sexy, mais élégant, comme elle les aiment vendredi 24 août 2018.

Seulement voilà, elle ne s'attendait sans doute pas à être dérangée par une flopée d'insectes, et plus précisément des moustiques. Sur Instagram, la belle blonde de 30 ans dévoile alors son "photoshoot raté" à travers des photos d'elle en train de se gratter nerveusement : "Et là ... c'est le drame #moustiquesenragés #photoshootrâté", inscrit-elle en légende.

Cette nouvelle publication a en tout cas eu le mérite d'amuser les internautes, comme en témoignent les commentaires : "Haha j'adore", "Toujours canon même avec les moustiques", "Ces moustiques ils ne nous lâchent pas ", "Je ne sais pas si on peut appeler ça une photo ratée. Magnifique dans toutes les circonstances."

Malgré cet inconvénient, Caroline Receveur aura passé de magnifiques premières vacances en famille. Nul doute qu'elle entamera sa rentrée du mieux possible, elle qui est plus épanouie que jamais depuis sa découverte des joies de la maternité.