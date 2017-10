Caroline Receveur sans filtre, comme son héroïne du Monde secret des émojis

Caroline Receveur s'est fait un nom comme influenceuse à travers son blog de mode et les réseaux sociaux et comme entrepreneuse avec sa marque de thé Wandertea. La sublime jeune femme de 29 ans a dévoilé une nouvelle facette en devenant actrice de doublage ! Elle a prêté sa voix au personnage de Geeki dans Le Monde Secret des émojis, collaborant avec les hilarants Jérôme Commandeur et Jonathan Cohen. Dans ce film d'animation qui nous fait vivre les aventures des petits symboles qu'on utilise quotidienne sur nos smartphones, elle s'est glissée dans la peau d'une héroïne rebelle, prête à tout pour sauver les siens. Rayonnante pour la promotion du dessin animé, la belle Caroline a répondu aux questions de Purepeople !

Interview décontractée sur le thème des émojis, mais pas seulement : Caroline Receveur nous a donné sa définition d'un émoji, est revenue sur son adolescence et nous a dit quelle accro au smartphone elle était. Quant à l'avenir, maintenant qu'elle a goûté au cinéma la petite amie d'Hugo Philip ne dit pas non mais... Toutes ses réponses sont dans la vidéo dans notre player !

Le Monde Secret des émojis (en salles le 18 octobre) : Au sein de l'appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d'activité : c'est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l'espoir d'être choisi par l'utilisateur du téléphone... Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu'une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir " normal ", pareil aux autres émojis, Bof demande de l'aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous trois s'embarquent dans une "app-venture" épique d'appli en appli, passant d'un monde fou et amusant à l'autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur monde avant qu'il ne soit effacé à jamais...