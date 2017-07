Caroline Receveur : Ses conseils minceur "avant l'épreuve du bikini"

Blogueuse et influenceuse, Caroline Receveur est un exemple pour nombre d'adolescentes et de femmes. Alors, quand elle livre ses secrets beauté et minceur au magazine Public, on prend note et on applique !

La jolie blonde qui a prévu de partir à Miami, l'île Maurice et en Corse cet été explique tout d'abord qu'elle prend grand soin de sa peau. Si elle aime bronzer, elle évite le plus possible de s'exposer avant 16h et utilise une protection SPF 50 pour le visage et une protection SPF 30 pour le corps. Afin de lutter contre les agressions du soleil ou du sable, elle enduit également sa chevelure d'huile avant de se coucher pour ne la laver que le lendemain matin.

Et quand le magazine lui demande quel est le meilleur conseil beauté qu'elle a reçu, elle répond : "Good food = good mood = bonne mine ! L'important est de bien soigner son alimentation." Son petit déjeuner idéal se compose ainsi d'une omelette avec des épinards ou un açaï bowl (des fruits congelés et frais mixés avec du lait végétal et de la poudre d'açaï puis saupoudrés de granola).

Afin de garder la ligne, voire l'améliorer encore juste avant l'été, Caroline Receveur a un régime particulier : "Pour dégonfler avant l'épreuve du bikini, je diminue toujours un peu plus les quantités et limite le sucre." Et pas question de relâcher les efforts pendant les vacances. Le sport fait partie du planning de celle qui a retrouvé l'amour puisqu'elle n'hésite pas à faire du cardio, notamment du vélo elliptique, qu'importe le lieu où elle se trouve.

