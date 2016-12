Caroline Receveur, ses résolutions pour 2017 : "Trouver l'homme de ma vie..."

L'année 2016 a été particulièrement riche pour Caroline Receveur. L'ex-starlette de télé-réalité révélée dans Secret Story 2 et que l'on a pu admirer dans Danse avec les stars 7 (TF1) à l'automne dernier vient de dresser un bilan de son année écoulée et de dévoiler ses résolutions pour 2017 via son blog mode et lifestyle très suivi.

Concernant le résumé de son année très mouvementée, la sublime blonde de 29 ans a écrit : "J'ai vécu presque autant de moments forts en une seule année que dans toute ma vie entière. Je suis passée par des phases de chagrin, de doute, de peur, de joie, d'amour, d'excitation... le tout puissance 1000 ! J'ai perdu mon papa après 9 longues années de combat contre la maladie, je me suis séparée de l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 5 ans (...) J'ai monté les marches du Festival de Cannes avec L'Oréal et participé à mais j'ai aussi et surtout tellement appris sur moi-même au cours de ces 12 derniers mois !"

Forte de cette expérience et de ces épreuves (parfois particulièrement difficiles à surmonter !), Caroline sait plus que jamais ce qu'elle veut dans la vie et c'est par le biais de ses résolutions pour 2017 qu'elle vient de l'exprimer publiquement. "Je me souhaite de rester en bonne santé et que mes proches le restent aussi car l'un ne va pas sans l'autre (...) Je me souhaite d'investir dans un bien immobilier à Londres ! Avoir enfin mon 'Home Sweet Home' rien qu'à moi ! De prendre du temps pour MOI. J'ai toujours vécu en couple depuis mes 18 ans, j'ai toujours pensé à 2 avant de penser 1 et il est grand temps que ça change ! Je me souhaite de trouver l'homme de ma vie", a-t-elle indiqué sous forme de liste.

Pourvu que ses désirs se réalisent...