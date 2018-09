Caroline Receveur : Sexy au défilé Etam, elle dévoile sa silhouette en lingerie

Ce 25 septembre 2018 a été donné le coup d'envoi de la Fashion week de Paris. Comme chaque année, Etam organise son défilé de mode pour présenter ses nouvelles créations pendant la semaine de la mode parisienne. La marque de lingerie a, cette fois-ci, investi l'École des beaux-arts où Caroline Receveur a fait sensation. Invitée star aux côtés de son compagnon Hugo Philip, la belle blonde de 30 ans avait opté pour une tenue très sensuelle.

Si les mannequins conviés à l'événement ont enflammé la scène des Beaux-Arts, Caroline Receveur leur a volé la vedette. Plus rayonnante et sublime que jamais, la maman de Marlon (qui a fêté ses 2 mois le 6 septembre dernier) s'est glissée dans une robe transparente qui laisse entrevoir ses sous-vêtements signés Etam. En plus d'être dans le thème du défilé, la chérie du mannequin Hugo Philip a prouvé qu'elle avait totalement retrouvé sa silhouette parfaite. Ventre plat, jambes fuselées et cheveux effet mouillé en bonus, Caroline Receveur était tout simplement splendide.

Quelques heures plus tôt, Caroline Receveur publiait sur son compte Instagram une série de photos où elle posait avec une lingerie Etam. Complètement sous le charme, les internautes n'ont pas été avares de compliments. "Canon, sublime Caroline" ; "Tu as un corps sublime et dire que tu as accouché il y a à peine deux mois", pouvait-on lire dans les commentaires.