Caroline Receveur : Son adorable photo d'enfance avec sa soeur Mathilde

Très active et disponible pour sa grande communauté, Caroline Receveur n'hésite pas à partager des moments de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mardi 28 août 2018, la chérie d'Hugo Philip a renouvelé l'expérience en dévoilant une ancienne photo absolument adorable. Elle s'est montrée pour l'occasion nostalgique !

C'est dans sa story Instagram que Caroline Receveur a publié une photo d'enfance. Sur le cliché, on retrouve la maman de Marlon enfant aux côtés de sa petite soeur Mathilde, encore bébé. Le duo était juste craquant ! "Souvenir du soir, bonsoir", a écrit la blogueuse de 30 ans en légende, accompagné d'un petit coeur et d'un emoji heureux.

Mathilde est le vrai sosie de Caroline Receveur. Dans son livre No Filter (sorti en octobre 2017), la belle blonde s'était confiée sur sa petite soeur : "On se ressemble comme deux gouttes d'eau. La seule chose qui nous distingue : nos caractères radicalement opposés. Plutôt introvertie et discrète, Moisette est et restera une énigme pour moi."