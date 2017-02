Caroline Receveur, son enfance avec un frère tyrannique : "Ça choquait..."

Le 4 février dernier, Caroline Receveur captait l'attention de nombreux internautes en dévoilant un cliché d'elle-même à l'âge de 2 ans, accompagnée de son grand frère Benjamin de trois ans son aîné, lors de vacances d'été familiales à La Rochelle.

Dans la dernière parution du magazine Gala, la jeune femme de 29 ans a accepté de raconter sa jeunesse auprès de "Ben" dans la rubrique nostalgique "Il était une fois". Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre sublime Caroline Receveur n'a pas dressé un portrait particulièrement idyllique de leur relation ! "Quand j'étais petite, je me faisais un petit peu maltraiter par mon grand frère. Il ne voulait pas que je joue avec lui et ses copains, il me tirait les cheveux, me tordait les doigts... On se chamaillait tout le temps. Ça choquait tout le monde, même ses amis ne comprenaient pas pourquoi il était aussi pénible !", s'est-elle rappelée. Et de poursuivre sur leur adolescence : "J'étais son souffre-douleur, il m'en faisait voir de toutes les couleurs. C'était un vrai tyran ! (...) Une fois cette période passée, je me suis rendu compte que même s'il était parfois maladroit, en réalité, il voulait bien faire."

Quelques années plus tard, c'est un triste événement qui a fini de les rapprocher. En 2007, leur papa Jacky – malheureusement décédé en 2016 – a été victime d'un AVC et si Benjamin était alors aux États-Unis pour ses études, il a tout de même commencé à devenir "l'homme de la famille", celui qui gardait un oeil attentif sur ses deux jeunes soeurs et sa maman. "De grand frère tyrannique, il est devenu un papa de substitution. Avec le temps, il a commencé à me dire 'Je t'aime', à se montrer plus démonstratif. Il est fier de moi désormais. Moi aussi, je suis très admirative de son parcours [il vit en Suisse et travaille dans la finance, NDLR], tout comme celui de ma petite soeur Mathilde, qui est une brillante étudiante en médecine."

