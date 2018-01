Caroline Receveur : Son évolution physique incroyable !

C'est en 2008 que le public découvre Caroline Receveur. À l'époque, la jeune femme qui a fêté ses 30 ans le 10 novembre dernier participait à Secret Story (TF1) avec son petit ami de l'époque Nicolas. Et en seulement deux semaines, elle a marqué les esprits puisque deux ans plus tard, on la retrouvait dans La Maison du bluff et Les Anges de la télé-réalité 2, sur NRJ12. Exit la frange qu'elle arborait dans la Maison des Secrets, la jolie blonde avait opté pour une mèche et des cheveux toujours mi-longs.

La chaîne de la TNT l'apprécie tant qu'elle lui a proposé de tourner dans la scripted-reality Hollywood Girls aux côtés d'Ayem Nour ou Kevin Miranda, en 2012. On lui propose également un rôle de chroniqueuse dans le Mag et deux ans plus tard, elle anime le programme. C'est à ce moment-là qu'elle optera pour un carré court.

Mais Caroline ne restera que huit mois à ce poste, préférant se consacrer à des projets personnels (sa marque de thé Wandertea et son blog). Elle décide aussi de s'installer à Londres avec son compagnon de l'époque, Valentin Lucas. Le début de ses nombreux changements capillaires.

La petite amie d'Hugo Philipp a également participé à Danse avec les stars en 2016. Depuis, elle a sorti un livre, des vidéos sur YouTube et enfin elle cartonne en tant qu'influenceuse. Une jeune femme à suivre absolument en 2018 si ce n'est pas encore fait !