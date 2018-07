Caroline Receveur, son ex Nicolas revient sur sa maternité : "Ça fait bizarre"

Il y a dix ans, Caroline Receveur participait à la saison 2 de Secret Story (TF1) avec son chéri de l'époque, Nicolas Garieri. S'ils ont vécu une aventure incroyable, les deux candidats ont fini par rompre. Dix ans après la fin de leur histoire d'amour, ils ont refait leur vie chacun de son côté. Lors d'une interview, celui qui travaille désormais dans le monde de la nuit est revenu sur sa relation avec la célèbre blogueuse.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Voici que Nicolas Garieri s'est confié sur Caroline Receveur. L'ex-candidat de Secret Story 2 a avoué qu'il n'était "plus en contact" avec elle, et ce depuis sa relation avec Valentin Lucas. "Pourtant on a encore des amis en commun, je la vois en photos avec eux. Mais chacun fait sa petite vie, elle vient d'avoir un enfant", a-t-il déclaré.

Le 7 juillet 2018, Nicolas a appris la naissance du fils de Caroline Receveur, Marlon, sur les réseaux sociaux : "Ça fait toujours bizarre, ça reste une ex, c'est normal. Tu te dis 'ah, elle a eu un enfant avec lui'. Mais c'est la vie. Moi, si elle est heureuse je suis content. J'espère pour elle que c'est le bon, qu'elle est bien avec son mec. Et puis ça va, il est beau, stop ! (Rires)."

Face aux critiques que Caroline Receveur a reçues durant leur idylle, Nicolas tient toujours à la défendre. "C'est une fille très gentille, elle ne se la raconte pas du tout", a-t-il assuré avant de parler du tatouage qu'ils avaient en commun sur la nuque. "J'ai tellement laissé traîner que je suis en train de voir, maintenant, pour le modifier. Je suis un peu flemmard. (...) Enfin, c'est en cours", a-t-il conclu.

Interview à retrouver dans son intégralité sur le site de Voici.