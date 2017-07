Caroline Receveur : Son magnifique chéri Hugo, torse nu, lui déclare sa flamme

Actuellement en vacances à l'île Maurice avec son chéri Hugo Philip, Caroline Receveur a de quoi être une jeune femme comblée.

Entre deux massages dans son luxueux hôtel et autres balades romantiques en bord de mer, la sublime blogueuse de 29 ans a eu la très agréable surprise de voir son séduisant compagnon lui faire une déclaration d'amour via son compte Instagram ce 28 juillet 2017.

"I never want to stop making memories with you" (soit "Je ne veux jamais m'arrêter de me créer des souvenirs avec toi" en VF), a écrit Hugo en légende d'un selfie à deux où nos tourtereaux apparaissent absolument canons sur la plage. Ce à quoi la belle Caroline n'a pas tardé à répondre sur son propre compte en légende du même cliché : "You are my favorite place to go when my mind searches for peace <3", soit "Tu es l'endroit où je préfère me rendre quand mon esprit recherche la paix" en VF.

Deux messages qui ont attiré plus de 120 000 likes et un flot discontinu de commentaires touchants. "Vous êtes tellement magnifiques, je vous souhaite tout le bonheur du monde", "La légende est aussi belle que la photo", "Vous allez si bien ensemble, de vraies beautés", "C'est indécent d'être aussi beaux", pouvait-on lire parmi des milliers de réactions.