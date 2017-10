Caroline Receveur : Son plus gros complexe, la chirurgie... La star se dévoile !

Caroline Receveur est actuellement en pleine promotion de son livre autobiographique No Filter, à paraître le 5 octobre prochain aux éditions Robert Laffont. Elle enchaîne les interviews et s'est notamment confiée à Yahoo Style. L'occasion pour l'ancienne candidate de Danse avec les stars d'aborder les rumeurs sur la chirurgie esthétique, ainsi que son plus gros complexe.

Concernant le premier sujet, la petite amie du mannequin Hugo Philipp a nié être passée sous le bistouri contrairement à ce que tout le monde pense. "On me demande souvent, en l'oc­cur­rence, c'est surtout les lèvres, les seins. Je faisais deux bonnets de moins dans Danse avec les stars parce que j'avais perdu 6 ou 7 kilos avec les entraînements et je les ai repris. Donc mes seins ont regonflé", a-t-elle confié. Et d'ajouter à propos de ses lèvres : "Je suis née avec des lèvres pulpeuses et ça se voit sur mes photos quand j'étais plus jeune."

Caroline Receveur est ensuite revenue sur ce qui la complexe le plus. Et il s'agit de... sa cellulite : "Je fais en sorte de ne pas la montrer, je la garde pour moi." La belle blonde de 29 ans a également admis qu'à cause de son métier d'influenceuse, elle avait parfois du mal à se supporter : "Parfois, je n'ai pas l'impression d'être la même personne dans la vie que celle que je peux être en photo ou vidéo. C'est là où ça me gêne un peu, mais c'est mon métier qui veut ça (...). À force de se voir tous les jours, on finit par se détester."